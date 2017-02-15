Максакова дала два разных объяснения ухода из Гнесинки

Российская оперная певица и бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Максакова заявила, что уволилась из академии музыки имени Гнесиных из-за маленькой зарплаты. Об этом она рассказала изданию mk.ru в среду, 15 февраля.

По ее словам, она сделала «естественный выбор в пользу семьи». Максакова добавила, что работала в Гнесинке на благотворительной основе, так как полставки не приносили ей дохода.

Однако в интервью «Коммерсантъ FM» певица указала другие причины. По данным издания, Максакова предполагает, что ее уволили за прогулы.

«Я заявления не писала, узнала об этом от своих студентов. Руководитель академии имени Гнесиных променяла профессионализм на лояльность, но дети-то тут при чем? Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела», — заявила Максакова в интервью «Коммерсантъ FM».

Ранее 15 февраля сообщалось, что решение об увольнении бывшего парламентария из Гнесинки было принято после сообщения о том, что Максакова вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала на Украину.

27 января появилась информация, что Вороненков дал показания в Генпрокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Вороненков, по его словам, получил украинское гражданство 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.

Максакова была приглашенной солисткой Большого и солисткой оперной труппы Мариинского театра. Исполняла партии Дорабеллы, принцессы Шарлотты и Элен Безуховой.