Максакову исключат из «Единой России»

Бывшего депутата Государственной Думы Марию Максакову исключат из партии «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь Московского отделения ЕР Андрей Метельский, передает ТАСС в четверг, 16 февраля.

Причиной для принятия данного решения стали данные о том, что Максакова обладает гражданством Германии.

«Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», — пояснил Метельский.

Он добавил, что если бывший парламентарий не согласится с этим решением, то она вправе обжаловать его в вышестоящих партийных инстанциях.

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15 февраля секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов уличил Максакову в нарушении российского законодательства и в том, что она солгала, когда баллотировалась в депутаты Госдумы, так как утаила факт двойного гражданства.

Также Неверов раскритиковал ее мужа, бывшего депутата Дениса Вороненкова за то, что он получил гражданство Украины, в которой, по мнению секретаря генсовета, считаются «нормальным явлением нацизм и фашизм».

15 февраля Максакова в интервью СМИ заявила, что дело в отношении ее супруга «сфабриковано от первой до последней буквы». Сам Вороненков, в свою очередь, указал, что уголовное преследование против него в России незаконно и несправедливо.

Ранее в тот же день Следственный комитет России объявил Вороненкова в федеральный розыск. СКР вынес постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов.

Максакова являлась депутатом Госдумы шестого созыва. В июне 2013 года поддержала принятие законопроекта против гей-пропаганды, однако спустя полтора года выступила с резкой критикой этого закона и с предложением принять поправки. Известно также, что певица воздержалась при голосовании во втором и в третьем чтении законопроекта о запрете на усыновление российских сирот гражданами США.