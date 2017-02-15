Максакова назвала дело против ее мужа Вороненкова фабрикацией и чушью

Российская оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова считает, что дело против ее мужа, бывшего парламентария Дениса Вороненкова, «сфабриковано от первой до последней буквы». Об этом она заявила в среду, 15 февраля, в интервью «Коммерсантъ FM».

«Это же абсолютный фельетон, это чушь от начала до конца. Там даже не о чем говорить, он с этими людьми не был никогда знаком, они все начинали давать на него показания, как только их сажали в СИЗО "Лефортово". Это я даже не хочу вдаваться сейчас в эти подробности», — сообщила она.

Сам Вороненков также высказал мнение, что уголовное преследование против него в России незаконно и несправедливо.

15 февраля Следственный комитет России объявил бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в федеральный розыск. «Коммерсантъ» писал, что СКР вынес постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре столицы стоимостью пять миллионов долларов.

В среду также стало известно, что Максакову уволили из Гнесинки. Сама певица дала противоречивые комментарии разным изданиям. По одной версии, причиной ухода стала маленькая зарплата, по другой — бывший депутат не писала заявление и узнала об увольнении из СМИ.

Вороненков утверждает, что получил украинское гражданство 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В данный момент он вместе с супругой находится в Киеве. В интервью изданию «Цензор.Нет» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») бывший парламентарий сравнил Россию с нацисткой Германией и заявил, что политическая система там «работает только на уничтожение всех, кто в нее не вмонтирован».