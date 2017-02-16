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Неверов уличил Максакову во лжи

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Денис Вороненков и Мария Максакова
Денис Вороненков и Мария Максакова

Оперная певица Мария Максакова, заявив СМИ о том, что с детства имела второе гражданство, призналась в нарушении российского законодательства и в том, что солгала, когда баллотировалась в депутаты Госдумы. Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

«Сегодня в своих интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь», — отметил Неверов.

Секретарь генсовета ЕР раскритиковал Максакову и ее мужа, бывшего депутата Дениса Вороненкова за то, что они получили гражданство Украины, в которой, по его мнению, считаются «нормальным явлением нацизм и фашизм». По его словам, «радует, что в списках депутатов Государственной думы VII созыва» Максаковой и Вороненкова нет. «Предателей везде не любят, и красивый город Киев — не исключение», — заметил политик.

15 февраля Максакова заявила, что дело против ее мужа, бывшего парламентария Дениса Вороненкова, «сфабриковано от первой до последней буквы». Сам Вороненков также высказал мнение, что уголовное преследование против него в России незаконно и несправедливо.

Ранее в тот же день Следственный комитет России объявил Дениса Вороненкова в федеральный розыск. Как сообщалось, что СКР вынес постановление о привлечении бывшего депутата в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре столицы стоимостью пять миллионов долларов.

В тот же день стало известно, что Максакову уволили из Гнесинки. Сама певица дала противоречивые комментарии разным изданиям. По одной версии, причиной ухода стала маленькая зарплата, по другой — бывший депутат не писала заявление и узнала об увольнении из СМИ.

Вороненков утверждает, что получил украинское гражданство 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В данный момент он вместе с супругой находится в Киеве. В интервью изданию «Цензор.Нет» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») бывший парламентарий сравнил Россию с нацисткой Германией и заявил, что политическая система там «работает только на уничтожение всех, кто в нее не вмонтирован».

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