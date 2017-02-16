Неверов уличил Максакову во лжи

Оперная певица Мария Максакова, заявив СМИ о том, что с детства имела второе гражданство, призналась в нарушении российского законодательства и в том, что солгала, когда баллотировалась в депутаты Госдумы. Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

«Сегодня в своих интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь», — отметил Неверов.

Секретарь генсовета ЕР раскритиковал Максакову и ее мужа, бывшего депутата Дениса Вороненкова за то, что они получили гражданство Украины, в которой, по его мнению, считаются «нормальным явлением нацизм и фашизм». По его словам, «радует, что в списках депутатов Государственной думы VII созыва» Максаковой и Вороненкова нет. «Предателей везде не любят, и красивый город Киев — не исключение», — заметил политик.

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15 февраля Максакова заявила, что дело против ее мужа, бывшего парламентария Дениса Вороненкова, «сфабриковано от первой до последней буквы». Сам Вороненков также высказал мнение, что уголовное преследование против него в России незаконно и несправедливо.

Ранее в тот же день Следственный комитет России объявил Дениса Вороненкова в федеральный розыск. Как сообщалось, что СКР вынес постановление о привлечении бывшего депутата в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре столицы стоимостью пять миллионов долларов.

В тот же день стало известно, что Максакову уволили из Гнесинки. Сама певица дала противоречивые комментарии разным изданиям. По одной версии, причиной ухода стала маленькая зарплата, по другой — бывший депутат не писала заявление и узнала об увольнении из СМИ.

Вороненков утверждает, что получил украинское гражданство 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В данный момент он вместе с супругой находится в Киеве. В интервью изданию «Цензор.Нет» (заблокирован в России — прим. «Ленты.ру») бывший парламентарий сравнил Россию с нацисткой Германией и заявил, что политическая система там «работает только на уничтожение всех, кто в нее не вмонтирован».