Максакова исключена из «Единой России»

Президиум политсовета Московского отделения «Единой России» лишил бывшего депутата Госдумы певицу Марию Максакову членства в партии. Об этом сообщил секретарь региональной ячейки ЕР Андрей Метельский в четверг, 16 февраля, передает РИА Новости.

«Сегодня состоялось заседание президиума, на котором было проведено совещание по вопросу членства Марии Максаковой в партии. Единогласно Максакова была исключена из партии», — сказал он.

Причиной для принятия данного решения стали данные о том, что Максакова обладает гражданством Германии, пояснил Метельский.

Ранее он уточнил, что бывший парламентарий вправе обжаловать свое исключение в вышестоящих партийных инстанциях.

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15 февраля в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» певица сообщила, что имеет двойное гражданство «от рождения», наличие которого она никогда не скрывала. Кроме того, она заявила, что уголовное дело в отношении ее супруга — экс-депутата Дениса Вороненкова (КПРФ) «сфабриковано от первой до последней буквы».

Ранее в тот же день Следственный комитет России вынес постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере и объявил Вороненкова в федеральный розыск. Ему заочно инкриминируется организация рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов.

В период с 2011 — 2016 годы Максакова являлась депутатом Госдумы шестого созыва.