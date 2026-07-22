Известная телеведущая назвала главный урок после подготовки покушения на нее

Ведущая Уиллоби перестала заглядывать далеко в будущее после подготовки покушения на нее

Известная британская телеведущая Холли Уиллоби назвала главный урок, который она вынесла после ареста охранника Гэвина Пламба, готовившего расправу над ней. Его ведущая раскрыла в интервью журналу Grazia.

«Самое глупое, что вы можете себе сказать, — это то, что вы всю жизнь будете в целости и сохранности, все будет идти как по маслу, и ваша карьера, жизнь — все будет идти только вверх. Но жизнь так не работает», — заявила Уиллоби, говоря о том, что она усвоила после подготовки покушения на нее.

Также ведущая призналась, что перестала заглядывать слишком далеко в будущее. «Хорошо иметь цели, но я думаю, что не стоит привязывать к ним свою повозку, потому что она может отцепиться», — добавила она.

В октябре 2023 года полиция арестовала 36-летнего Пламба за подготовку изнасилования Уиллоби и расправы над ней. Выяснилось, что охранник разрабатывал план похищения ведущей с 2021 года. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Сама Уиллоби вскоре после его задержания покинула шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV, которое она вела 14 лет.