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20:02, 22 июля 2026 (обновлено: 20:38, 22 июля 2026)Культура

Умер исполнитель культовой музыки из «Розовой пантеры»

Исполнитель легендарной темы «Розовой пантеры» Плас Джонсон ушел из жизни в 94 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Frans Schellekens / Getty Images

Выдающийся американский саксофонист Плас Джонсон, исполнивший знаменитую главную тему из «Розовой пантеры», ушел из жизни. Об этом сообщает The New York Times.

По информации газеты, артист умер в возрасте 94 лет в Лос-Анджелесе. О кончине Джонсона рассказали его дети Эрик Джонсон и Стефани Оливер. По их словам, месяц назад Плас выступал перед жителями пенсионного сообщества, в котором жил в последнее время.

За свою карьеру саксофонист сотрудничал с Фрэнком Синатрой, Барброй Стрейзанд, Элтоном Джоном и другими знаковыми музыкантами. В 1950-х годах Джонсон участвовал в записи рок-н-ролльных хитов 1950-х годов, телевизионных заставок и работал с известными исполнителями. За музыку к «Розовой пантере» он получил три премии «Грэмми», включая награду за лучшую инструментальную аранжировку.

Ранее в Санкт-Петербурге ушел из жизни музыкальный журналист и писатель Андрей Бурлака.

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