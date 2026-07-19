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15:54, 19 июля 2026Культура

Ушел из жизни музыкальный журналист Андрей Бурлака

В Санкт-Петербурге ушел из жизни музыкальный журналист Андрей Бурлака
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Преображенский / Wikipedia

В Санкт-Петербурге ушел из жизни музыкальный журналист, писатель и продюсер Андрей Бурлака. Об этом сообщил музыкант Максим Тесли (настоящая фамилия — Моисеев) в своем Telegram-канале.

«Умер Андрей Бурлака. Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности. Когда его деятельность воспринималась в лучшем случае как очень нишевое хобби», — написал артист.

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«Собрать всех негодяев в одном месте»45 лет назад появился легендарный Ленинградский рок-клуб. Как советская власть это допустила?
7 марта 2026

О времени и месте прощания с журналистом информации пока нет.

В марте 2026 года Андрей Бурлака стал одним из героев спецпроекта «Ленты.ру» к 45-летию Ленинградского рок-клуба. В рамках проекта специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «Аукцыон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только. В материалах используются архивные фотографии, многие из которых публикуются в СМИ впервые. В частности, впервые опубликован архив уникальных кадров фотографа Валентина Барановского. На его снимках перед зрителями предстают такие звезды русского рока, как Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Майк Науменко, группы «Аквариум», «Пикник», «АВИА», а также многие исторические моменты в истории Ленинградского рок-клуба и классические выступления его участников.

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