В Санкт-Петербурге ушел из жизни музыкальный журналист Андрей Бурлака

В Санкт-Петербурге ушел из жизни музыкальный журналист, писатель и продюсер Андрей Бурлака. Об этом сообщил музыкант Максим Тесли (настоящая фамилия — Моисеев) в своем Telegram-канале.

«Умер Андрей Бурлака. Он делал рок-журналистику, когда русский рок был действительно важен и для людей, и для объективной реальности. Когда его деятельность воспринималась в лучшем случае как очень нишевое хобби», — написал артист.

О времени и месте прощания с журналистом информации пока нет.

В марте 2026 года Андрей Бурлака стал одним из героев спецпроекта «Ленты.ру» к 45-летию Ленинградского рок-клуба. В рамках проекта специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «Аукцыон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только. В материалах используются архивные фотографии, многие из которых публикуются в СМИ впервые. В частности, впервые опубликован архив уникальных кадров фотографа Валентина Барановского. На его снимках перед зрителями предстают такие звезды русского рока, как Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Майк Науменко, группы «Аквариум», «Пикник», «АВИА», а также многие исторические моменты в истории Ленинградского рок-клуба и классические выступления его участников.