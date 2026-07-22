Жители российского города пожаловались на запах «говна и преисподней»

Жители Тюмени пожаловались на сильную вонь

Жители Тюмени пожаловались на сильную вонь, заполнившую город. Неприятный запах, который местные жители сравнили с запахом «говна и преисподней», появился из-за желтой воды из-под кранов и из-за воды в реке Туре, пишет «Подъем».

По словам местного эколога, запах появился около недели назад из-за цветения на фоне обильных осадков. «Вода не успевает отфильтроваться естественным образом и попадает в водоемы. Фильтры, похоже, не справляются с цветностью и органолептическими свойствами. У нас несколько водозаборов. Есть те, которые снабжаются из реки Тура, а есть те, которые артезианской водой снабжаются. Особенные проблемы там, где именно с Туры снабжение идет», — рассказала собеседница издания.

При этом в городском водоканале отметили, что легкий запах допустим, если вода остается безопасной по другим показателям. В Роспотребнадзоре подтвердили, что жидкость соответствует нормативам. Власти, в свою очередь, также объяснили ситуацию критическим падением кислорода на фоне обильного цветения Туры из-за осадков и выхода рек из берегов. Отмечается, что с аналогичной проблемой столкнулись многие города Урала.

Ранее жители Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы, которое заметили на берегах озера Ягодное.