Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:24, 22 июля 2026 (обновлено: 20:30, 22 июля 2026)Экономика

Жители российского города пожаловались на запах «говна и преисподней»

Жители Тюмени пожаловались на сильную вонь
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Жители Тюмени пожаловались на сильную вонь, заполнившую город. Неприятный запах, который местные жители сравнили с запахом «говна и преисподней», появился из-за желтой воды из-под кранов и из-за воды в реке Туре, пишет «Подъем».

По словам местного эколога, запах появился около недели назад из-за цветения на фоне обильных осадков. «Вода не успевает отфильтроваться естественным образом и попадает в водоемы. Фильтры, похоже, не справляются с цветностью и органолептическими свойствами. У нас несколько водозаборов. Есть те, которые снабжаются из реки Тура, а есть те, которые артезианской водой снабжаются. Особенные проблемы там, где именно с Туры снабжение идет», — рассказала собеседница издания.

При этом в городском водоканале отметили, что легкий запах допустим, если вода остается безопасной по другим показателям. В Роспотребнадзоре подтвердили, что жидкость соответствует нормативам. Власти, в свою очередь, также объяснили ситуацию критическим падением кислорода на фоне обильного цветения Туры из-за осадков и выхода рек из берегов. Отмечается, что с аналогичной проблемой столкнулись многие города Урала.

Ранее жители Нижегородской области пожаловались на запах фекалий и скопление тухлой рыбы, которое заметили на берегах озера Ягодное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    Алферова обвинила современные мультфильмы в негативном влиянии на детей
    Летевший с курорта Европы самолет развернулся в небе из-за массовой драки на борту
    Назван размер поддержки нефтяникам за импорт бензина
    Министр спорта фразой «Гадит англичанин» оценил отказ World Athletics возвращать россиян
    Брошенные на вокзале Новосибирска две норки обрели новый дом
    Россияне устроили свидание с китами и успели снять волнительное видео
    Знаменитое Розовое озеро вернуло свой цвет впервые за несколько лет
    Российский фондовый рынок показал максимальный за год трехдневный рост
    В сети восхитились внучкой Пугачевой на фото с отдыха
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok