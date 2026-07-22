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20:05, 22 июля 2026 (обновлено: 20:10, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Стало известно об угрозах Зеленскому из-за конфликта в военном руководстве Украины

Bloomberg: Разногласия в военном руководстве Украины представляют угрозу для Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Разногласия в военном руководстве Украины представляют угрозу для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для Владимира Зеленского и Украины конфликт в военном руководстве стал источником серьезной угрозы», — говорится в материале.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами страны после отставки главнокомандующего Александра Сырского. Он отметил, что Сырский выполнял роль громоотвода в украинской армии, отвечая за все провалы, связанные с ней. По словам Килинкарова, Зеленский после отставки потерял контроль над ходом событий на Украине, передав управление тем, кто «стоит за "картонным Майданом"».

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