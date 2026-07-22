Bloomberg: Разногласия в военном руководстве Украины представляют угрозу для Зеленского

Разногласия в военном руководстве Украины представляют угрозу для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для Владимира Зеленского и Украины конфликт в военном руководстве стал источником серьезной угрозы», — говорится в материале.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами страны после отставки главнокомандующего Александра Сырского. Он отметил, что Сырский выполнял роль громоотвода в украинской армии, отвечая за все провалы, связанные с ней. По словам Килинкарова, Зеленский после отставки потерял контроль над ходом событий на Украине, передав управление тем, кто «стоит за "картонным Майданом"».