Спецпредставитель Путина Дмитриев: Зима обнажит ошибочность энергополитики Евросоюза

Приближение зимы раскроет ошибочность решений Евросоюза (ЕС) в сфере энергетики, заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Зима близко, и она раскроет ошибочность решений ЕС в области энергетики», — написал глава Российского фонда прямых инвестиций.

Так Дмитриев прокомментировал слова руководителя норвежской компании Equinor Андерса Опедаля, который усомнился в способности Европы заполнить свои газовые хранилища даже на 80 процентов до наступления холодов.

За пять месяцев 2026 года ЕС потратил 2,4 миллиарда евро на российский трубопроводный газ. Что касается закупок сжиженного природного газа у России, то их оценили в 3,7 миллиарда евро. В целом импорт российского газа с января по май уменьшился на 10 процентов, до 6,1 миллиарда евро.