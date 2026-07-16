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13:08, 16 июля 2026Экономика

Евросоюз снизил закупки российского газа

Евростат: Суммарный импорт российского газа в ЕС снизился на 10 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Kacper Pempel / Reuters

За пять месяцев 2026 года Европейский союз потратил 2,4 миллиарда евро на российский трубопроводный газ. Эти данные Евростата процитировало ТАСС.

Что касается закупок сжиженного природного газа (СПГ) у России, то их оценили в 3,7 миллиарда евро. В целом импорт российского газа с января по май 2026 года уменьшился на 10 процентов, до 6,1 миллиарда евро.

В мае государства — члены Евросоюза купили у России СПГ на 925 миллионов евро. Франция израсходовала на эти цели 369 миллионов евро, Испания — 305 миллионов, а Бельгия — 211 миллионов. Отмечается, что доля российского СПГ в общем импорте сжиженного газа странами Европейского союза в последний месяц весны составила 22,3 процента. США расположились на первом месте с долей в 56,3 процента.

В импорте трубопроводного газа, Россия заняла 15,2 процента. На первом месте оказалась Норвегия (30,8 процента), на втором — Алжир (27,2 процента).

По итогам июня 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз выросли на 10 процентов, если сравнивать с тем же месяцем 2025-го.

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