Евросоюз снизил закупки российского газа

За пять месяцев 2026 года Европейский союз потратил 2,4 миллиарда евро на российский трубопроводный газ. Эти данные Евростата процитировало ТАСС.
Что касается закупок сжиженного природного газа (СПГ) у России, то их оценили в 3,7 миллиарда евро. В целом импорт российского газа с января по май 2026 года уменьшился на 10 процентов, до 6,1 миллиарда евро.
В мае государства — члены Евросоюза купили у России СПГ на 925 миллионов евро. Франция израсходовала на эти цели 369 миллионов евро, Испания — 305 миллионов, а Бельгия — 211 миллионов. Отмечается, что доля российского СПГ в общем импорте сжиженного газа странами Европейского союза в последний месяц весны составила 22,3 процента. США расположились на первом месте с долей в 56,3 процента.
В импорте трубопроводного газа, Россия заняла 15,2 процента. На первом месте оказалась Норвегия (30,8 процента), на втором — Алжир (27,2 процента).
По итогам июня 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз выросли на 10 процентов, если сравнивать с тем же месяцем 2025-го.