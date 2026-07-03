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18:50, 3 июля 2026Экономика

Евросоюз заметно нарастил закупки одного вида российского топлива

РИА Новости: Экспорт сжиженного газа из России в ЕС вырос на 10 процентов в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам июня 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз (ЕС) увеличились на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном наращивании закупок европейскими странами этого вида отечественного топлива сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

За отчетный период российские экспортеры отправили в Европу в общей сложности 2,169 миллиарда кубометров СПГ. Достигнутый в начале лета результат не дотянул примерно 290 миллионов до максимума с начала года, установленного в марте. Поставки с Ближнего Востока оказались нулевыми, а импорт из США и Тринидада и Тобаго за это время просел на 24,6 процента (до 5,78 миллиарда).

В целом за первую половину года поставки СПГ из России в ЕС составили 13,412 миллиарда кубометров. Год к году показатель вырос на 17,4 процента. Поставки из стран Ближнего Востока за это время упали в 2,5 раза (до 2,6 миллиарда кубометров), а из США и Тринидада и Тобаго — увеличились на 3,4 процента (до 44,79 миллиарда).

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Рост поставок российского СПГ в Европу во многом обусловлен масштабными перебоями в импорте энергоресурсов из стран Персидского залива. На статистику, в частности, существенно повлияла временная приостановка добычи газа в Катаре, который до войны в Иране обеспечивал заметную часть потребностей европейских стран в СПГ. На фоне кризиса на Ближнем Востоке некоторые покупатели из ЕС, включая Испанию, переключились на закупки топлива от альтернативных поставщиков.

Тенденция увеличения экспорта российского СПГ вряд ли окажется долгосрочной. Власти ЕС, согласно утвержденной стратегии, сведут на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).

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