Известная ведущая уволилась после угроз расправы от неизвестного

Британская ведущая Уиллоби объявила об уходе из This Morning после 14 лет работы

Известная британская ведущая Холли Уиллоби объявила об уходе из утреннего шоу This Morning на канале ITV после 14 лет работы. О решении покинуть программу она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня я сказала ITV, что после 14 лет работы я не вернусь в This Morning. (...) Для меня было честью стать частью истории этого шоу, и я знаю, что у него еще много всего впереди. Однако, к сожалению, я чувствую, что должна была принять решение об уходе ради себя и своей семьи», — написала телеведущая.

Как уточняет «Би-би-си», Уиллоби уволилась на фоне сообщений о задержании неизвестного, который угрожал похитить ведущую и расправиться с ней.

В опубликованном посте Уиллоби не указала, связано ли ее решение об уходе с произошедшим. При этом она не появлялась в эфире This Morning с конца прошлой недели, когда мужчину, планировавшего ее похищение, заключили под стражу.

Ранее стало известно, что другая известная британская ведущая — Люси Оуэн — перенесла срочную операцию. Причиной стало отслоение сетчатки. Журналистка рассказала, что операция прошла успешно.