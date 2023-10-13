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11:03, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Известная ведущая уволилась после угроз расправы от неизвестного

Британская ведущая Уиллоби объявила об уходе из This Morning после 14 лет работы

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Известная британская ведущая Холли Уиллоби объявила об уходе из утреннего шоу This Morning на канале ITV после 14 лет работы. О решении покинуть программу она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня я сказала ITV, что после 14 лет работы я не вернусь в This Morning. (...) Для меня было честью стать частью истории этого шоу, и я знаю, что у него еще много всего впереди. Однако, к сожалению, я чувствую, что должна была принять решение об уходе ради себя и своей семьи», — написала телеведущая.

Как уточняет «Би-би-си», Уиллоби уволилась на фоне сообщений о задержании неизвестного, который угрожал похитить ведущую и расправиться с ней.

В опубликованном посте Уиллоби не указала, связано ли ее решение об уходе с произошедшим. При этом она не появлялась в эфире This Morning с конца прошлой недели, когда мужчину, планировавшего ее похищение, заключили под стражу.

Ранее стало известно, что другая известная британская ведущая — Люси Оуэн — перенесла срочную операцию. Причиной стало отслоение сетчатки. Журналистка рассказала, что операция прошла успешно.

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    Олег Давыдов
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