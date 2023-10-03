Известная телеведущая перенесла срочную операцию

Ведущая «Би-би-си» Люси Оуэн перенесла срочную операцию из-за отслоения сетчатки

52-летняя ведущая телеканала «Би-би-си» Люси Оуэн перенесла срочную операцию из-за отслоения сетчатки. Об этом она сообщила в колонке, опубликованной на сайте телеканала.

Оуэн рассказала, что проблемы со здоровьем начались в июне: когда она смотрела по сторонам, то в правом глазу появлялись белые вспышки. По словам известной телеведущей, она решила не идти к специалисту и списала симптомы на возрастные изменения.

Через некоторое время Оуэн обнаружила, что потеряла очки, и пошла в магазин за новыми. Там она рассказала о симптомах врачу-офтальмологу. Во время осмотра специалист диагностировал у нее отслоение сетчатки правого глаза.

«Он (врач — прим. "Ленты.ру") сказал мне, что отслоение может произойти быстро и тогда зрение будет потеряно. Я бы не смогла видеть правым глазом. (...) Окулист позвонил в больницу и записал меня. Мне сказали, что будет срочная операция», — вспомнила Оуэн.

Она добавила, что операция, длившаяся 40 минут, прошла успешно. Первые месяцы после операции Оуэн плохо видела правым глазом, но в конце концов ее зрение восстановилось.

Ранее известный британский телеведущий Алистер Стюарт заявил, что болен деменцией. Также он сообщил, что пережил несколько микроинсультов.