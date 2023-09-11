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10:17, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о своем неизлечимом заболевании

Британский телеведущий Алистер Стюарт заявил, что болен сосудистой деменцией

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Известный британский телеведущий Алистер Стюарт заявил, что болен деменцией. О неизлечимом недуге он рассказал в эфире телеканала GB News, с которым сотрудничал до марта 2023 года.

«Самая драматичная часть истории заключается в том, что примерно шесть-девять месяцев назад я стал чувствовать себя, как я люблю говорить, немного сбитым с толку», — рассказал Стюарт своей бывшей соведущей по программе «Алистер Стюарт и друзья», журналистке Камилле Томини. Он отметил, что испытывал подобное состояние, когда выполнял несложные бытовые операции, такие как шнуровка ботинок или завязывание галстука.

Подобные симптомы заставили телеведущего обратиться к врачу. Специалист заявил Стюарту, что он пережил несколько микроинсультов, и диагностировал пациенту раннюю стадию сосудистой деменции. «Я понятия не имел, что пережил это», — признался журналист.

Стюарт добавил, что из-за болезни у него появились новые привычки. Так, телеведущий стал чаще вести заметки из-за проблем с краткосрочной памятью, а также решать головоломки, чтобы поддерживать активность мозга.

В 2020 году Стюарт был уволен с должности ведущего программы ITV News после 40 лет работы. Причиной послужила публикация телеведущего в социальной сети X (бывшая Twitter), содержащая цитату Уильяма Шекспира, которую сочли расистской.

Стюарт работал на телевидении с 1976 года. На британском телеканале ITV он работал корреспондентом, вел авторские программы, а также выступал автором документальных фильмов.

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    Мария Большакова
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