Ведущий 40 лет проработал на телевидении и был уволен за цитату Шекспира

Британский телеведущий Алистер Стюарт (Alastair Stewart), 40 лет проработавший в программе ITV News, объявил об увольнении из-за твита. Как сообщает The Guardian, сообщение Стюарта, в котором тот процитировал Уильяма Шекспира, показалось другому участнику дискуссии расистским.
Уточняется, что в посте Стюарта, послужившем причиной его увольнения и признанном провокационным, содержалась цитата из пьесы Шекспира «Мера за меру»:
А человек,
А гордый человек,
Минутной куцей властью облеченный, —
Не понимая хрупкости своей
Стеклянной, нутряной, неустранимой, —
Как злая обезьяна, куролесит
У господа, у неба на виду —
И плачут ангелы. А будь они
Как мы характером и селезенкой,
Обхохотались насмерть бы давно.
Адресатом сообщения был темнокожий житель Лондона по имени Мартин Шэпленд (Martin Shapland). Он отнес высказывание о «злой обезьяне» на свой счет и обвинил телеведущего в расизме.
На данный момент Twitter-аккаунт Стюарта удален. Шэпленд же принял решение стереть все свои старые посты из-за обрушившегося на него потока оскорблений.
Комментируя свое увольнение, Стюарт пояснил, что жалеет о произошедшем. «Для меня было честью приносить новости в дома по всей Великобритании в течение последних 40 лет», — добавил бывший ведущий ITV News.
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