Ведущий 40 лет проработал на телевидении и был уволен за цитату Шекспира

Британский телеведущий Алистер Стюарт (Alastair Stewart), 40 лет проработавший в программе ITV News, объявил об увольнении из-за твита. Как сообщает The Guardian, сообщение Стюарта, в котором тот процитировал Уильяма Шекспира, показалось другому участнику дискуссии расистским.

Уточняется, что в посте Стюарта, послужившем причиной его увольнения и признанном провокационным, содержалась цитата из пьесы Шекспира «Мера за меру»:

А человек,

А гордый человек,

Минутной куцей властью облеченный, —

Не понимая хрупкости своей

Стеклянной, нутряной, неустранимой, —

Как злая обезьяна, куролесит

У господа, у неба на виду —

И плачут ангелы. А будь они

Как мы характером и селезенкой,

Обхохотались насмерть бы давно.

Адресатом сообщения был темнокожий житель Лондона по имени Мартин Шэпленд (Martin Shapland). Он отнес высказывание о «злой обезьяне» на свой счет и обвинил телеведущего в расизме.

На данный момент Twitter-аккаунт Стюарта удален. Шэпленд же принял решение стереть все свои старые посты из-за обрушившегося на него потока оскорблений.

Комментируя свое увольнение, Стюарт пояснил, что жалеет о произошедшем. «Для меня было честью приносить новости в дома по всей Великобритании в течение последних 40 лет», — добавил бывший ведущий ITV News.

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