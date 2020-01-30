Популярную ведущую упрекнули в попытке приписать русским достижения украинцев

Американская телеведущая Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) сделала в Instagram репост видео со страницы @lookatthisrussian («Посмотри на этого русского»). Подписчики раскритиковали ее, указав на то, что героями ролика были украинцы.

#repost @lookatthisrussian ・・・ Фото опубликовано @theellenshow

На видеозаписи, появившейся на странице Дедженерес, танцоры исполняют гопак. Многие подписчики популярной телеведущей отметили, что на видео были сняты участники украинского ансамбля имени Павла Вирского, а не русские.

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Юзеры сообщили телеведущей об ошибке в довольно грубой форме и упрекнули в попытке приписать русским достижения украинцев. «Неприятно видеть, что вы не проверили информацию перед публикацией», — написала veronicaschmidt5306. «Эллен Дедженерес очень глупая. Это ансамбль с Украины», — добавил sergii9262.

«Что? 2020! А вы все еще не знаете разницы между украинцами и русскими? Может спросите Алексу», — возмутился digorovich. Многие также порекомендовали телеведущей отредактировать пост. В описании аккаунта @lookatthisrussian через некоторое время после поста с гопаком появилось примечание, что в роликах могут быть и украинцы.

На публикацию отреагировало посольство Украины в США. В аккаунте дипломатической миссии заявили, что «русские никогда не смогут танцевать так!», а также предложили ведущей пригласить ансамбль на ее шоу. Сама ведущая пока никак не отреагировала на возмущение.

Ранее пользовательница Facebook украинского происхождения возмутилась тем, что в эфире итальянской телевикторины L’eredità на канале Rai 1 Украину назвали Малой Россией. По ее мнению, итальянцы из-за передачи могут начать считать, что «Украина — колония России!».

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