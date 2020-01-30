Популярную ведущую упрекнули в попытке приписать русским достижения украинцев

Американская телеведущая Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) сделала в Instagram репост видео со страницы @lookatthisrussian («Посмотри на этого русского»). Подписчики раскритиковали ее, указав на то, что героями ролика были украинцы.
На видеозаписи, появившейся на странице Дедженерес, танцоры исполняют гопак. Многие подписчики популярной телеведущей отметили, что на видео были сняты участники украинского ансамбля имени Павла Вирского, а не русские.
Юзеры сообщили телеведущей об ошибке в довольно грубой форме и упрекнули в попытке приписать русским достижения украинцев. «Неприятно видеть, что вы не проверили информацию перед публикацией», — написала veronicaschmidt5306. «Эллен Дедженерес очень глупая. Это ансамбль с Украины», — добавил sergii9262.
«Что? 2020! А вы все еще не знаете разницы между украинцами и русскими? Может спросите Алексу», — возмутился digorovich. Многие также порекомендовали телеведущей отредактировать пост. В описании аккаунта @lookatthisrussian через некоторое время после поста с гопаком появилось примечание, что в роликах могут быть и украинцы.
На публикацию отреагировало посольство Украины в США. В аккаунте дипломатической миссии заявили, что «русские никогда не смогут танцевать так!», а также предложили ведущей пригласить ансамбль на ее шоу. Сама ведущая пока никак не отреагировала на возмущение.
Ранее пользовательница Facebook украинского происхождения возмутилась тем, что в эфире итальянской телевикторины L’eredità на канале Rai 1 Украину назвали Малой Россией. По ее мнению, итальянцы из-за передачи могут начать считать, что «Украина — колония России!».