Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Во время интервью журналистка захотела сменить тему разговора и спросила, надо ли извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович. В ответ Помпео отметил, что пришел поговорить об Иране. «Я знаю, какова была наша политика в отношении Украины в течение трех лет существования этой администрации. Я горжусь работой, которую мы сделали», — сказал он.

После вопросов об Украине интервью закончилось. Помпео встал, наклонился и несколько секунд молча смотрел на Келли, прежде чем уйти, отмечает издание. Через некоторое время ведущую позвали на разговор с госсекретарем не под запись. Во время него он выругался из-за того, что его спросили об Украине, а также спросил Келли, действительно ли, по ее мнению, американцам интересно об этом знать.

Ранее личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине. В частности, он «контролировал» посла Мари Йованович, отстраненную Трампом за нелояльность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!