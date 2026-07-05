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13:54, 5 июля 2026Экономика

Почти миллион покупателей криптовалюты Трампа потеряли деньги

Nansen: Совокупные убытки купивших мемкоин TRUMP достигли $3,81 млрд к концу июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Почти миллион человек, купивших одноименный мемкоин президента США Дональда Трампа, в итоге потеряли свои деньги. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные аналитической компании Nansen, специализирующейся на криптовалютах.

Речь идет о мемкоине TRUMP. К концу июня совокупные убытки купивших эту криптовалюту достигли 3,81 миллиарда долларов, уточнили эксперты.

В ходе торгов в пятницу, 3 июля, за мемкоин давали 1,76 доллара. Это на 97 процентов ниже пиковой стоимости криптовалюты. В январе прошлого года она торговалась на бирже по 75,35 доллара за монету.

Одним из потерпевших неудачу оказался частный криптотрейдер Николас Пинто, поддержавший Трампа на выборах 2024 года. Инвестор вложил к мемкоин около 500 тысяч долларов и лишился примерно половины этой суммы. На этом фоне Пинто назвал продвижение TRUMP «почти легальной аферой».

Выгоду от вложений в мемкоин, пояснили аналитики, извлекает небольшая часть ранних покупателей, тогда как основная масса владельцев вынуждена подсчитывать убытки. Дело в том, что мемкоины обычно резко прибавляют в стоимости на фоне ажиотажного спроса и не менее стремительно дешевеют, когда первые покупатели продают активы новичкам, «пытающимся запрыгнуть в уходящий поезд».

В Сенате США неоднократно призывали запретить Трампу продвигать одноименную криптовалюту. Однако попытки надавить на главу Белого дома в этом вопросе пока не принесли какого-либо результата. Мемкоин продолжает торговаться на бирже с момента запуска в январе 2025 года.

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