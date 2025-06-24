В США потребовали запретить Трампу продвигать криптовалюту

Сенатор Шифф: Президент Трамп не должен извлекать выгоду из криптовалюты

Президент США Дональд Трамп, а также члены его семьи не должны извлекать выгоду из криптовалюты. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Адам Шифф, его слова приводит РБК.

Политик потребовал запретить государственным чиновникам, в том числе президенту, вице-президенту, конгрессменам и членам их семей выпускать или продвигать криптовалютные активы — свои соображения он изложил в документе под названием COIN Act (Curbing Officials’ Income and Nondisclosure). Законопроект ограничивает возможность госслужащих выпускать, продвигать и спонсировать различные виды цифровых активов, включая мемкоины, NFT и стейблкоины. Запрет охватит период за 180 дней до и в течение двух лет после окончания срока полномочий чиновника.

«Нам нужен гораздо более жесткий контроль за финансовыми связями президента, чтобы не допустить, чтобы он или кто-либо другой извлекал личную выгоду из подобных схем», — подчеркнул Шифф.

В свое время Трамп собрался выпустить указ, согласно которому криптовалюты станут одним из приоритетных направлений государственной политики. Есть сведения, что представители данной отрасли получат право голоса в администрации нового главы государства. Кроме того, будет создан консультативный совет по криптовалютам.

В январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации, Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты. «Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — поделился он на своей странице в Truth Social. В первые же сутки OFFICIAL TRUMP (TRUMP) пятикратно взлетела в цене, достигнув в максимальном значении 34,5 доллара за единицу. Как подсчитали аналитики Financial Times, криптопроект с момента запуска мемкоина принес главе государства 350 миллионов долларов.