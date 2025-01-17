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12:40, 17 января 2025Экономика

Трамп собрался изменить судьбу криптовалют в США

Bloomberg: Трамп собрался сделать криптовалюты политическим приоритетом
Кирилл Луцюк

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп собрался выпустить указ, согласно которому криптовалюты станут одним из приоритетных направлений государственной политики. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Есть сведения, что представители данной отрасли получат право голоса в администрации нового главы государства. Кроме того, будет создан консультативный совет по криптовалютам.

Все это, как полагают эксперты, означает кардинальные перемены, так как во времена действующего президента Джо Байдена криптовалюта была объектом расследований. Федеральные агентства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, подали более 100 исков против этого сектора за последние годы.

Издание напомнило, что в США рассматривается вопрос о создании национального запаса биткоинов. Сегодня правительство этой страны владеет биткоинами, конфискованными в рамках различных расследований, на общую сумму 20 миллиардов долларов.

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В начале декабря 2024 года Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты. При этом он призвал не благодарить его за случившееся.

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