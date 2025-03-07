Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 7 марта 2025Экономика

Трамп заработал 350 миллионов долларов на президентском мемкоине

FT: Криптовалютный проект Трампа принес ему $350 миллионов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Криптовалютный проект президента США Дональда Трампа с момента запуска мемкоина TRUMP принес ему 350 миллионов долларов. Размер прибыли подсчитали аналитики Financial Times.

Издание изучило поток токенов на официальные кошельки, а также последующее их появление на торговых площадках блокчейна Solana с целью реализации. Доходы от продажи токена аналитики оценили в 314 миллионов долларов, и еще 36 миллионов долларов, по их подсчетам, принес доход от комиссий. Часть средств в размере 291 миллиона долларов была реинвестирована, указали они.

Заработать на мемкоине Трамп мог не только на блокчейне Solana, считают эксперты. Еще больший доход ему могла принести продажа токенов на бирже Binance.

О запуске собственной криптовалюты Трамп сообщил в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации. «Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — поделился он на своей странице в Truth Social. В первые же сутки OFFICIAL TRUMP (TRUMP) пятикратно взлетела в цене, достигнув в максимальном значении 34,5 доллара за единицу.

В том же месяце отдельные сайты, торгующие продукцией под брендом Трампа, разрешили расплачиваться криптовалютой за онлайн-покупки. С его помощью можно было приобрести кроссовки, часы и одноименные ароматы. Позднее к ним присоединились и другие ресурсы, например, туристический сайт Travala.com.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    Назван самый популярный клип нулевых у россиян

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше