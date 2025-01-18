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13:10, 18 января 2025Экономика

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты мемкоин
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в сети официально была запущена эмиссия его собственной криптовалюты под названием «мемкоин». Об этом политик рассказал на своей странице в Truth Social.

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — говорится в сообщении американского лидера.

Что представляет собой новая криптовалюта, в каких объемах будет осуществлена ее эмиссия и какие-либо другие подробности, связанные с мемкоином, Трамп не привел.

Пользователи соцсетей предположили, что его аккаунт могли взломать, однако спустя два дня публикация продолжает оставаться на его странице.

В начале декабря 2024 года Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты. При этом он призвал «не благодарить его за случившееся».

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