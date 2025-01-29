Криптовалютой Трампа разрешили платить за онлайн-покупки

Bloomberg: Криптовалюту Трампа разрешили использовать для оплаты онлайн-покупок

Несколько сайтов, торгующих продукцией под брендом Дональда Трампа, разрешили оплачивать онлайн-покупки криптовалютой OFFICIAL TRUMP, ранее представленной вновь избранным президентом США. Об этом пишет Bloomberg.

Мемкоин Трампа теперь можно использовать для расчетов за часы, кроссовки, а также за одноименные ароматы, говорится в публикации. Там уточняется, что в последние дни к указанным интернет-ресурсам присоединились и другие компании. Например, туристический сайт Travala.com согласился принимать к оплате «монеты Трампа», предлагая клиентам «путешествовать как босс».

Как пишет автор материала, указанные усилия находятся в русле продолжающихся попыток побудить людей использовать криптовалюты для оплаты покупок в интернете, которые в отношении платежных средств с быстро меняющейся стоимостью, таких как мемкоин Трампа, пока не смогли завоевать популярность в качестве способов расчетов. При этом журналистка указывает, что сейчас у OFFICIAL TRUMP около 700 тысяч держателей и криптовалюта «потенциально может принести Трампу миллиарды, создав значительный конфликт интересов для его администрации».

О запуске «трамповского мемкоина» за несколько дней до своей инаугурации объявил сам президент США. За первые же сутки обращения OFFICIAL TRUMP выросла в цене почти в пять раз — стартовав с отметки в семь долларов за единицу, она достигала 34,5. На момент написания материала за монету давали 27,18 доллара.

На волне успеха мужа в криптосфере о выпуске своего мемкоина вскоре заявила и Мелания Трамп.