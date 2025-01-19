Запущенная Трампом криптовалюта взлетела в цене

Объем торгов криптовалютой Трампа за сутки превысил $10 млрд

Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом в субботу, 18 января, криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Отмечается, что общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Цена на монету стартовала с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но после корректировались.

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — отмечал он.

В начале декабря 2024 года Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты. При этом он призвал «не благодарить его за случившееся».