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08:01, 6 августа 2026ЭкономикаЭксклюзив

Работодателям назвали первые проявления желания сотрудника уволиться

«Стахановец»: Изменение дисциплины и снижение инициативности говорят о желании уволиться
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander_Safonov / Shutterstock / Fotodom

42 процента работников после летнего отпуска рассматривают варианты смены работодателя, следует из данных исследования компании «Стахановец», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». При этом 19 процентов специалистов действительно покидают компанию, в эту группу преимущественно входят наиболее эффективные сотрудники.

12 процентов работников возвращаются в прежний ритм в течение двух недель после отпуска. Остальные демонстрируют снижение вовлеченности или принятие решения об увольнении. По словам экспертов, временное выпадение из рабочего контекста позволяет сотруднику взглянуть на свои условия труда, уровень оплаты и перспективы развития без привычных когнитивных искажений, накладываемых ежедневной операционной рутиной.

Как отмечают аналитики, увольнение после отпуска редко бывает импульсивным. Чаще это результат длительного накопления факторов.

«Как правило, такие сотрудники размышляли об увольнении уже давно, но на него не решались. В числе причин — накопленная усталость, ощущение отсутствия развития или недостаточная оплата труда, рост нагрузки без изменения условий, а также снижение связи с командой или руководителем», — заявила директор ИИ-платформы «КвантиИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова.

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При этом значительная часть увольнений происходит без наличия альтернативного предложения, что говорит о высоком уровне накопившегося дискомфорта.

Аналитики выделяют ряд поведенческих маркеров, проявляющихся за несколько месяцев до фактического расторжения трудового договора: изменение дисциплины (опоздания или ранние уходы), снижение инициативности, падение активности в корпоративных каналах коммуникации.

Эти признаки могут служить сигналами к превентивной работе с сотрудником, включая пересмотр условий труда, корректировку загрузки или планирование карьерной траектории. Однако в большинстве случаев компании не проводят системной работы с этими предикторами, что ведет к потере наиболее продуктивных кадров в постотпускной период.

Ранее стало известно, что свыше 50 процентов зумеров назвали переписку экономией времени и признались в игнорировании внезапных звонков по работе.

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