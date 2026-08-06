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Силовые структуры
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08:09, 6 августа 2026Силовые структуры

Появились новые жуткие детали о расправе внучки бывшего мэра российского города над ним

KP.RU: Экс-мэр Самары Тархов и его жена могли умереть в новогоднюю ночь
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

История исчезновения и гибели бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи обрастает новыми подробностями. Их раскрывает KP.RU.

Точная дата их смерти до сих пор не установлена, а без тел ни время, ни причину гибели назвать невозможно. Не исключено, что это могло случиться в новогоднюю ночь.

Последний раз супругов видели в декабре 2024 года. Заведующая детским садом общалась с Натальей 18 декабря. 20 декабря председатель ТСЖ видела ее на улице, а в этот же день жена Тархова вместе с внучкой выбирала вещи в бутике, но не смогла их оплатить. 25 декабря она пообещала забрать покупку, но так и не приехала. После этого на звонки отвечала только их внучка Екатерина.

Сосед Дмитрий рассказал, что в конце декабря Наталья попросила помочь поднять упавшего мужа. Тархов был в сознании и без запаха алкоголя. 30 декабря внучка Екатерина приехала в офис компании «Новитрек» и получила дивиденды деда — 500 тысяч рублей — по доверенности. Подпись была похожа на почерк Тархова, но дозвониться до него не удалось.

В новогоднюю ночь и 3 января в день рождения Тархова никто не мог связаться с супругами. СМС-ответы подписывались непривычно («ТВА» вместо обычного «ВАТ»), что наводит на мысль, что к тому моменту они уже могли быть мертвы.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в расправе внучка Екатерина травила родственников больше недели.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

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