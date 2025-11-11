Силовые структуры
Вскрылись новые подробности о расправе внучки бывшего мэра российского города над ним

RT: Внучка экс-мэра Самары Тархова травила его больше недели
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дарья Малеева / ТАСС

Обвиняемая в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой внучка Екатерина травила их больше недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

По его словам, близкие Тарховых рассказали, что она приходила к дедушке с бабушкой и постоянно устраивала скандалы из-за денег. Они рассказали, что бывший мэр ежемесячно давал внучке 200 тысяч рублей, но она говорила, что ей этого мало. По их словам, Тархов имел проблемы со здоровьем после перенесенного ковида.

«Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — рассказал источник. Он отметил, что в декабре 2024 года Екатерина стала ежедневно навещать их. Собеседник канала отметил, что в каждый свой приход она незаметно подсыпала им в еду какие-то вещества, чтобы отравить. Источник добавил, что следователи до сих пор не могут найти крупные останки. «Но обнаружили небольшие частички в квартире», — сказал он.

По информации RT, близкий друг пострадавшего Александр Кузнецов вспомнил, как летом 2024 года Тархов жаловался на внучку — что она не закончила институт, не хочет работать и только требует денег.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

.
