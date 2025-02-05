Бывшего мэра Самары Тархова и его жену нашли застреленными, задержана их внучка

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью нашли застреленными. Об этом сообщил источник в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области. Известно, что Тарховы недавно прилетели в Россию из Финляндии.

Виктор Тархов родился 3 января 1948 года в Куйбышеве (прежнее название Самары). Он руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки занимал пост генерального директора Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Также Тархов работал в ЮКОСе. В 2000 году он боролся за пост губернатора и занял второе место на выборах. Был депутатом губернской думы. В 2006 году стал мэром Самары и занимал этот пост по 2010 год.

Подозреваемой оказалась внучка Тархова

По данным источника, по подозрению в расправе задержана внучка потерпевших Екатерина Бельская. Она отказалась давать показания.

Следствие уверено, что именно она отправляла SMS с телефонов дедушки и бабушки. Также, по версии следствия, после убийства подозреваемая продавала имущество убитых, включая принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили RTVI

При этом, согласно другим источникам, Тархова и его супругу не застрелили, а забили насмерть, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках.

Дочь Тархова осудили на семь лет за вымогательство

Дочь бывшего мэра Самары Людмила возглавляла компанию по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа». В 2021 году ее задержали по обвинению в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Она заявила, что планировала вернуть долг, который был у парламентария перед ее отцом. Сам Милеев, по данным 63.ru, отрицал наличие такого долга. При этом он заявил, что у Тарховой есть компрометирующие сведения, которые могли помешать его политической карьере.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд приговорил Людмилу Тархову к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.