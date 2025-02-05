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19:55, 5 февраля 2025Силовые структуры

Экс-мэра российского города и его жену нашли застреленными

Экс-мэра Самары Тархова и его жену нашли застреленными
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Тархов

Виктор Тархов. Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью нашли застреленными. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.

По его данным, по подозрению в расправе задержана внучка потерпевших, она отказывается давать показания. Известно, что Тарховы недавно прилетели в Россию из Финляндии.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самарой с 2006 по 2010 годы. Его дочь возглавляла компанию по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа», однако в декабре 2022 года была осуждена на семь лет колонии общего режима по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата областной думы.

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