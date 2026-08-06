Крупалла: Политика США и ЕС против России и Ирана лишает Европу дешевых энергоресурсов

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что конфронтационная политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов. Об этом он написал в социальной сети Х.

По его словам, ФРГ нужны заполненные до предела газохранилища и энергетический резерв. В связи с этим он призвал искать способы мирного урегулирования конфликтов. «Мы не должны мириться с кризисами и войнами или усугублять их, а должны предотвращать их и положить им конец», — отметил он.

По данным европейского аналитического центра Bruegel, государства ЕС потратили более десяти миллиардов евро на налоговые меры, чтобы справиться с ростом цен на энергоресурсы из-за военного конфликта в Иране. В абсолютных показателях Испания и Германия выделили значительно больше помощи, чем остальные страны. В Bruegel отметили, что Испания предоставила почти половину общей суммы — около пяти миллиардов евро. В процентном отношении к ВВП лидируют Испания, Болгария, Греция и Ирландия.