Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 28 апреля 2026

Стало известно о многомиллиардных расходах ЕС на борьбу с последствиями войны в Иране

ЕС потратил 10,46 млрд евро для смягчения последствий конфликта в Иране
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Тегеран. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Государства Европейского союза (ЕС) потратили более десяти миллиардов евро на налоговые меры, чтобы справиться с ростом цен на энергию из-за военного конфликта в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel.

«В общей сложности европейские правительства на данный момент выделили почти 10,46 миллиарда евро на фискальные меры для смягчения последствий войны между США и Ираном для счетов за энергию», — говорится в материале.

Отмечается, что в абсолютных показателях Испания и Германия выделили значительно больше помощи, чем остальные страны. По данным центра, Испания предоставила почти половину общей суммы — около 5 миллиардов евро. Уточняется, что в процентном отношении к ВВП лидируют Испания, Болгария, Греция и Ирландия.

Ранее стало известно, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о ситуации в конфликте на Ближнем Востоке могут усилить разногласия между США и Европой. Сообщается, что слова Мерца демонстрируют пересмотр рядом лидеров европейских государств отношений с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

    Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok