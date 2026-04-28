Стало известно о многомиллиардных расходах ЕС на борьбу с последствиями войны в Иране

Государства Европейского союза (ЕС) потратили более десяти миллиардов евро на налоговые меры, чтобы справиться с ростом цен на энергию из-за военного конфликта в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel.

«В общей сложности европейские правительства на данный момент выделили почти 10,46 миллиарда евро на фискальные меры для смягчения последствий войны между США и Ираном для счетов за энергию», — говорится в материале.

Отмечается, что в абсолютных показателях Испания и Германия выделили значительно больше помощи, чем остальные страны. По данным центра, Испания предоставила почти половину общей суммы — около 5 миллиардов евро. Уточняется, что в процентном отношении к ВВП лидируют Испания, Болгария, Греция и Ирландия.

Ранее стало известно, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о ситуации в конфликте на Ближнем Востоке могут усилить разногласия между США и Европой. Сообщается, что слова Мерца демонстрируют пересмотр рядом лидеров европейских государств отношений с США.