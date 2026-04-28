13:00, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

Слова канцлера ФРГ об «унижении» США усилили раскол между Вашингтоном и Европой

Bloomberg: Слова Мерца о войне в Иране могут усилить раскол между США и Европой
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о ситуации в ближневосточном конфликте может усугубить разногласия между США и Европой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Комментарии (Мерца — прим. «Ленты.ру») грозят дальнейшим расколом в трансатлантических отношениях», — говорится в публикации.

По мнению издания, слова немецкого лидера демонстрируют пересмотр рядом лидеров европейских государств отношений с США. «Тенденция к сглаживанию углов путем заискивания уступила место более трезвому взгляду на политику президента США, который неоднократно ставил под сомнение НАТО», — заключает автор материала.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Иран «унизил» США, которые не знают, как выйти из войны. Он выразил надежду, что конфликт между США и Ираном закончится как можно скорее, однако на данный момент такого исхода не предвидит.

