Мерц заявил об унижении США Ираном

Мерц: Иран «унижает» США, которые не знают, как выйти из войны

Иран «унижает» США, которые не знают, как выйти из войны. Об этом заявил канцлер Германии Фрадрих Мерц, сообщает n-tv.

«У американцев, очевидно, нет стратегии. В настоящий момент я не вижу, какой стратегический путь выхода выберут американцы, тем более, что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело — или же очень умело их не ведут», — сказал он.

По словам главы немецкого правительства, американцы подвергаются «унижению со стороны иранского государственного руководства, прежде всего со стороны этих так называемых Революционных гвардий».

Он напомнил о войнах в Афганистане и Ираке и подчеркнул, что главной проблемой всегда является то, как завершать конфликты, поэтому война против Ирана была непродуманной. Он также выразил надежду, что все это закончится как можно скорее», однако на данный момент он такого исхода не предвидит.

Ранее стало известно, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсуждал это предложение с коллегами из Пакистана.