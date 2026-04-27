Мерц заявил об унижении США Ираном

15:41, 27 апреля 2026

Мерц: Иран «унижает» США, которые не знают, как выйти из войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Иран «унижает» США, которые не знают, как выйти из войны. Об этом заявил канцлер Германии Фрадрих Мерц, сообщает n-tv.

«У американцев, очевидно, нет стратегии. В настоящий момент я не вижу, какой стратегический путь выхода выберут американцы, тем более, что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень умело — или же очень умело их не ведут», — сказал он.

По словам главы немецкого правительства, американцы подвергаются «унижению со стороны иранского государственного руководства, прежде всего со стороны этих так называемых Революционных гвардий».

Он напомнил о войнах в Афганистане и Ираке и подчеркнул, что главной проблемой всегда является то, как завершать конфликты, поэтому война против Ирана была непродуманной. Он также выразил надежду, что все это закончится как можно скорее», однако на данный момент он такого исхода не предвидит.

Ранее стало известно, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсуждал это предложение с коллегами из Пакистана.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

    Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

    Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

    Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

    В России оценили передачу танка Abrams КНДР

    Раскрыты новые подробности о разрушениях после массированного удара ВСУ по Севастополю

    Бывший муж Лерчек лишился почти миллиарда рублей

    Россиянин расправился с изнасилованной на улице девушкой

    Стало известно о существенных потерях ВСУ в боях в Сумской области

    Все новости
