04:47, 27 апреля 2026Мир

Раскрыты предложения Ирана для США

Axios: Иран призвал США сначала открыть Ормузский пролив и потом обсуждать уран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Об этом написал портал Axios.

Условия предложения подтвердили американский чиновник, чье имя не называется, и еще два осведомленных источника. Известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсуждал это предложение с коллегами из Пакистана. Предполагается, что Иран призвал продлить прекращения огня или окончательно урегулировать конфликт.

При этом ядерный вопрос в Иране предложили обсудить позже, после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет. По его словам, все козыри в конфликте находятся на руках Вашингтона.

    Последние новости

    Символическое место, пророчество Белого дома, роковая шутка и фейковое покушение. Что говорят в США о стрельбе на приеме у Трампа?

    Более 40 человек погибли в африканской стране из-за спора о колодце

    Акинфеев зарегистрировал в России товарный знак «нога бога»

    В Кремле анонсировали визит зарубежных лидеров в Москву на День Победы

    Военкоры показали кадры боевой работы Африканского Корпуса ВС РФ во время атаки в Мали

    Мужчина тайно женился во второй раз в другой стране и попал в тюрьму

    Девушки вспомнили совершенные ради недостойных парней дурацкие поступки

    Раскрыты предложения Ирана для США

    В Китае разработали пилотируемый квадрокоптер с ракетами ZR-300

    У берегов Японии произошло землетрясение

    Все новости
