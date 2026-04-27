Раскрыты предложения Ирана для США

Axios: Иран призвал США сначала открыть Ормузский пролив и потом обсуждать уран

Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Об этом написал портал Axios.

Условия предложения подтвердили американский чиновник, чье имя не называется, и еще два осведомленных источника. Известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсуждал это предложение с коллегами из Пакистана. Предполагается, что Иран призвал продлить прекращения огня или окончательно урегулировать конфликт.

При этом ядерный вопрос в Иране предложили обсудить позже, после открытия Ормузского пролива и снятия блокады.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет. По его словам, все козыри в конфликте находятся на руках Вашингтона.