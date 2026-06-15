Додон: Запад и Украина пытались открыть второй фронт против России в Приднестровье

Запад и Украина в апреле пытались открыть второй фронт против России на приднестровском направлении. Об этом заявил бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.

«После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда — я думаю, это актуально и сейчас, — открыть второй фронт. То есть затянуть Россию в боевые действия где-то и на других участках, кроме Донбасса, Луганска и так далее. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — написал он.

По словам политика, на том этапе подобного сценария удалось избежать. При этом он напомнил, что о планах Запада по созданию второго фронта для России до этого говорили и власти Грузии.

Экс-президент также отметил, что Украина построила фортификации на границе с Приднестровьем, несмотря на отсутствие угроз для атак со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Он объяснил эти действия попытками западных кураторов «зажечь фитиль» где-то помимо Украины.

Ранее Додон объяснил цель шантажа Приднестровья властями Молдавии. По его словам, таким образом Кишинев пытается добиться от Тирасполя политических уступок.