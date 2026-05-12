Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. Об этом пишет ТАСС.
Он напомнил, что власти в Тбилиси признались: Запад с 2022 года от него буквально требовал открытия «второго фронта» против Москвы. Калугин отметил, что для западных стран регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой.
«У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России», — высказался он.
Ранее в Грузии заявили о планах Запада открыть «второй фронт» против России.