В МИД высказались о требовании Запада к Грузии открыть второй фронт против России

МИД РФ: Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что власти в Тбилиси признались: Запад с 2022 года от него буквально требовал открытия «второго фронта» против Москвы. Калугин отметил, что для западных стран регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой.

«У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России», — высказался он.

Ранее в Грузии заявили о планах Запада открыть «второй фронт» против России.