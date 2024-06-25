Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:03, 25 июня 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о планах Запада открыть «второй фронт» против России

Грузинский активист Абуладзе: Запад хотел открыть «второй фронт» против России
СюжетПротесты в России

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Запад хотел открыть в Грузии «второй фронт» против России на фоне протестов против закона об иноагентах. Об этом РИА Новости заявил активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе.

Абуладзе прокомментировал позицию стран ЕС и США по принятию закона об иноагентах в Грузии. По его мнению, западные политики рассчитывали втянуть грузинский народ в войну против России.

«Нас хотели кинуть, просто сказать — открыть "второй фронт"», — заявил активист. Он добавил, что выступления глав МИД стран Прибалтики в Тбилиси связаны с подобными планами.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пригрозил Грузии закрыть дверь в ЕС. Он также допустил ограничение доступ к средствам для Тбилиси из Европейского фонда мира.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России в США объяснил реакцию Запада на предложение Путина по Украине

      На PlayStation 5 появятся игры с PS3

      Туристка отправилась на йога-ретрит на Багамах и загадочно исчезла

      Княжескую резиденцию раскопали тюменские студенты

      Рост объема банковских вкладов россиян оценили

      Студенты из Индии устроили драку у здания российского суда и попали на видео

      Бывшего замглавы отдела полиции в российском городе задержали за полумиллионную взятку

      В Петербурге проехавший на красный мотоциклист сбил женщину на зебре и попал на видео

      Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше