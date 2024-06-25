В Грузии заявили о планах Запада открыть «второй фронт» против России

Грузинский активист Абуладзе: Запад хотел открыть «второй фронт» против России

Запад хотел открыть в Грузии «второй фронт» против России на фоне протестов против закона об иноагентах. Об этом РИА Новости заявил активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе.

Абуладзе прокомментировал позицию стран ЕС и США по принятию закона об иноагентах в Грузии. По его мнению, западные политики рассчитывали втянуть грузинский народ в войну против России.

«Нас хотели кинуть, просто сказать — открыть "второй фронт"», — заявил активист. Он добавил, что выступления глав МИД стран Прибалтики в Тбилиси связаны с подобными планами.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пригрозил Грузии закрыть дверь в ЕС. Он также допустил ограничение доступ к средствам для Тбилиси из Европейского фонда мира.