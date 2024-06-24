В Брюсселе пригрозили Грузии закрыть дверь в ЕС

Боррель пригрозил Грузии закрыть дверь в ЕС, если Тбилиси не изменит политику

Брюссель закроет Грузии дверь в Европейский союз (ЕС), если правительство республики не прислушается к Западу и не изменит внутреннюю и внешнюю политику. Не пустить Тбилиси в объединение пригрозил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта», — заявил дипломат.

Он отметил, что в качестве ответа на политический курс Тбилиси в ближайшее время Грузии может быть ограничен доступ к средствам из Европейского фонда мира.

Ранее в ЕС допустили приостановку двусторонних визитов с Грузией. Это решение может быть одобрено в связи с принятием республикой закона об иноагентах.