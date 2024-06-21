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18:01, 21 июня 2024Бывший СССР

В ЕС допустили приостановку двусторонних визитов с Грузией

Euractiv: ЕС может приостановить визиты из-за закона Грузии об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Евросоюз (ЕС) изучает возможность приостановки двусторонних визитов на высоком уровне с Грузией после того, как в республике приняли закон об иноагентах. Об этом сообщает Euractiv.

Документ предлагает приостановку визитов, а также паузу в переговорах и подписании двусторонних соглашений «в качестве немедленной реакции на текущую ситуацию». Кроме того, ЕС допустил приостановку встреч и мероприятий по соглашению об ассоциации.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал фарсом кампанию, которая развернулась в республике против закона об иноагентах.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. По его словам, новый нормативный акт направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния республики по отношению к внешнему вмешательству. На фоне рассмотрения и принятия этого законопроекта в Грузии прошла волна протестов.

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