Полиция Грузии разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

Полиция Грузии разогнала протестующих, пытавшихся прорваться к парламенту

Полиция Грузии начала разгонять протестующих против принятия закона об иноагентов, собравшихся у здания парламента и пытавшихся попасть на его территорию. В Тбилиси, передает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, полицейские прибегли к подобным мерам после того, как протестующие прорвали металлическую ограду территории здания и попытались попасть во двор парламента.

Ранее стало известно, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Речь идет о законе «О прозрачности иностранного влияния».

Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

