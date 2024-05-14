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14:54, 14 мая 2024Бывший СССР

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о законе «О прозрачности иностранного влияния». «84 — за, 30 — против. Закон принят в третьем чтении», — заявил на заседании спикер парламента Шалва Папуашвили.

Закон предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

Ранее грузинское правительство решило не разговаривать с приехавшими в страну делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии. До этого от встречи с европейскими делегатами отказался спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он заявил, что подобные визиты лучше делать после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

14 мая в ходе обсуждения закона об иноагентах депутаты парламента Грузии подрались. Они также обругали друг друга.

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      Кристина Есикова
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