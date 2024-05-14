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14:24, 14 мая 2024Бывший СССР

Правительство Грузии отказалось разговаривать с европейскими делегациями

Депутат бундестага Рот: власти Грузии отказались разговаривать с делегациями ЕС

Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Правительство Грузии отказалось разговаривать с приехавшими в страну делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот в соцсети X.

«Мы здесь не для того, чтобы учить, мы здесь для того, чтобы слушать друг друга», — написал дипломат.

По его словам, из всего грузинского правительства делегацию принял только председатель комитета по иностранным делам Николос Самчарадзе. Встреча прошла не в парламенте, а в штаб-квартире партии «Грузинская мечта».

Ранее от встречи с европейскими делегатами отказался спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он сказал, что подобные визиты лучше делать после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

До этого стала известна дата принятия законопроекта об иноагентах в Грузии. Это произойдет 14 мая.

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      Илья Таксюр
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