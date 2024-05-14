В парламенте Грузии началась драка из-за закона об иноагентах
Депутаты парламента Грузии начали драку во время обсуждения закона об иноагентах. Об этом сообщает Pirveli.
Драка началась во время обсуждения законопроекта в третьем, окончательном чтении. Депутат от правящей партии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе и представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили столкнулись друг с другом.
Как сообщается, Самхарадзе обругал Хабеишвили и бросил в него бутылкой. Другая представительница правящей партии Рима Берадзе подобралась к оппозиционному депутату Паате Манджгаладзе сзади и ударила его по голове бумагами.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил вероятность «майдана» в стране. Он добавил, что закон об иноагентах сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.