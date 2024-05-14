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12:11, 14 мая 2024Бывший СССР

В парламенте Грузии началась драка из-за закона об иноагентах

Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения закона об иноагентах

Фото: Nicholas Muller / Globallookpress.com

Депутаты парламента Грузии начали драку во время обсуждения закона об иноагентах. Об этом сообщает Pirveli.

Драка началась во время обсуждения законопроекта в третьем, окончательном чтении. Депутат от правящей партии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе и представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили столкнулись друг с другом.

Как сообщается, Самхарадзе обругал Хабеишвили и бросил в него бутылкой. Другая представительница правящей партии Рима Берадзе подобралась к оппозиционному депутату Паате Манджгаладзе сзади и ударила его по голове бумагами.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил вероятность «майдана» в стране. Он добавил, что закон об иноагентах сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.

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      Юрий Леонов
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