В парламенте Грузии началась драка из-за закона об иноагентах

Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения закона об иноагентах

Депутаты парламента Грузии начали драку во время обсуждения закона об иноагентах. Об этом сообщает Pirveli.

Драка началась во время обсуждения законопроекта в третьем, окончательном чтении. Депутат от правящей партии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе и представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили столкнулись друг с другом.

Как сообщается, Самхарадзе обругал Хабеишвили и бросил в него бутылкой. Другая представительница правящей партии Рима Берадзе подобралась к оппозиционному депутату Паате Манджгаладзе сзади и ударила его по голове бумагами.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил вероятность «майдана» в стране. Он добавил, что закон об иноагентах сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.