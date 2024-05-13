Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:43, 13 мая 2024Бывший СССР

Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

Премьер Грузии Кобахидзе: в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии не будет «майдана» по украинскому сценарию. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

Кобахидзе выступил с заявлением в ходе брифинга перед принятием парламентом страны закона об иностранных агентах в третьем чтении. Он добавил, что закон сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.

«Я хочу вам напомнить, что тут не Украина [в период президентства Виктора] Януковича. Тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», — заявил грузинский премьер. Политик отметил, что у оппозиции нет достаточных ресурсов для дестабилизации обстановки.

Ранее Кобахидзе сообщил, что парламент Грузии примет законопроект об иноагентах в окончательном чтении 14 мая. Как рассказала депутат Екатерина Херхеулидзе, 13 мая юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах за две минуты.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу

      Волочкова заявила об отсутствии алкоголя в своей жизни

      В Грузии осудили избиение полицией протестующих против закона об иноагентах

      Туристка попыталась убежать от грабителя, упала с эстакады и не выжила

      НХЛ наложила на российского хоккеиста максимальный штраф

      Крестивший Белоусова священник высказался о нем

      Модель Перминова показала фото в откровенном наряде

      Песков назвал должность Шойгу в ФСВТС

      Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше