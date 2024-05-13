Премьер Грузии оценил вероятность «майдана» в стране

Премьер Грузии Кобахидзе: в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию

В Грузии не будет «майдана» по украинскому сценарию. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

Кобахидзе выступил с заявлением в ходе брифинга перед принятием парламентом страны закона об иностранных агентах в третьем чтении. Он добавил, что закон сыграет важнейшую роль в завершении навязанной извне поляризации общества.

«Я хочу вам напомнить, что тут не Украина [в период президентства Виктора] Януковича. Тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», — заявил грузинский премьер. Политик отметил, что у оппозиции нет достаточных ресурсов для дестабилизации обстановки.

Ранее Кобахидзе сообщил, что парламент Грузии примет законопроект об иноагентах в окончательном чтении 14 мая. Как рассказала депутат Екатерина Херхеулидзе, 13 мая юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах за две минуты.