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12:57, 13 мая 2024Бывший СССР

Комитет парламента Грузии принял проект закона об иноагентах в третьем чтении

Юридический комитет парламента Грузии принял законопроект об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах. Об этом сообщила депутат Екатерина Херхеулидзе, ее слова передает РИА Новости.

«Заседание комитета началось в 9:00 (08:00 мск) и завершилось ровно через две минуты», — заявила Херхеулидзе. По ее словам, оппозиционерам ограничили вход на заседание комитета.

Ранее стало известно, что спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, протестующих против принятия закона об иноагентах.

Помимо этого, МВД Грузии задержало на митинге около 20 человек по нарушению двух статей Уголовного кодекса Грузии, среди которых гражданин России 2002 года рождения и два гражданина США.

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