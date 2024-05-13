Комитет парламента Грузии принял проект закона об иноагентах в третьем чтении

Юридический комитет парламента Грузии принял законопроект об иноагентах

Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах. Об этом сообщила депутат Екатерина Херхеулидзе, ее слова передает РИА Новости.

«Заседание комитета началось в 9:00 (08:00 мск) и завершилось ровно через две минуты», — заявила Херхеулидзе. По ее словам, оппозиционерам ограничили вход на заседание комитета.

Ранее стало известно, что спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, протестующих против принятия закона об иноагентах.

Помимо этого, МВД Грузии задержало на митинге около 20 человек по нарушению двух статей Уголовного кодекса Грузии, среди которых гражданин России 2002 года рождения и два гражданина США.