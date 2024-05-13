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05:48, 13 мая 2024Мир

В Тбилиси решили использовать спецназ против демонстрантов

Отряд спецназ появился у парламента Тбилиси для вытеснения демонстрантов

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / Global Look Press

Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов, об этом пишет РИА Новости.

Как уточнило издание, митингующие всю ночь стояли на акции протеста против закона об иноагентах. Очевидцы отметили, что у парламента на площади Руставели находятся спецтехника, дополнительные бригады.

Утром парламент решил провести заседание юридического комитета для рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

Ранее сообщалось, что в центральной части Тбилиси начался марш в честь Дня Европы и против принятия закона об иностранных агентах. Проевропейская протестная акция, на которой граждане требуют отзыва закона об иноагентах, была запланирована неправительственными организациями. Протестующие собрались на четырех локациях города и направляются в сторону площади Европы.

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      Марина Совина
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