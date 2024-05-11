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20:04, 11 мая 2024Бывший СССР

В Тбилиси начался марш в честь Дня Европы и против закона об иноагентах

РИА Новости: в Тбилиси начался марш против закона об иностранных агентах
СюжетПротесты в Европе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В центральной части Тбилиси начался марш в честь Дня Европы и против принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что проевропейская протестная акция, на которой граждане требуют отзыва закона об иноагентах, была запланирована неправительственными организациями.

Протестующие собрались на четырех локациях города и направляются в сторону площади Европы. Предположительно, так граждане Грузии проведут акцию протеста.

Ранее правоохранители в Грузии задержали несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке.

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