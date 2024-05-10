В Грузии задержали несколько человек на акции протеста

Полиция в Тбилиси задержала несколько человек на стихийной акции протеста

Полиция в Грузии задержала несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси, сообщило издание Sputnik Грузия в Telegram.

По данным журналистов, после ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке. Затем они последовали к парламенту.

«За неподчинение полиции были задержаны несколько человек», — отметило издание.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила создать базу данных, в которую войдут люди, разжигавшие насилие в Тбилиси на митингах против закона об иноагентах. Базу данных разместят на специальном сайте, сделав ее общедоступной и прозрачной.